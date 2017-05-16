Сезон шашлыков открыт? В Килинги-Нымме горела площадка для гриля

Вчера в 17:19 поступило сообщение о пожаре на улице самбла в Килинги-Нымме. Выяснилось, что горела пристроенная к дому площадка для гриля.
Спасатели приступили к тушению, пытаясь защитить от огня прилегающее здание. Площадка для гриля и пристройка получила серьезные повреждения, для поиска очагов возгорания спасателям пришлось частично разобрать крышу.
По словам спасателей, помочь распространению огня мог сильный ветер. Причина возгорания выясняется.
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