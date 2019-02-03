Серия ограблений в Таллинне и "расчлененка" в Нарве: как улики помогают полиции

Какое значение может иметь пластиковый пакет, шарф или кусок ткани, вырванный из старой наволочки? Два опытных следователя вспоминают случаи, когда найденная на месте происшествия вещь говорила больше, чем тысяча слов.
История одного шарфа
”Классических уличных ограблений в настоящее время, к счастью, мало”, — отмечает Хиско Варес, руководящий следователь группы по ограблениям Пыхьяской префектуры. Однако всё же есть, что вспомнить. Весной 2013 года в Таллинне за короткое время произошло девять ограблений и попыток ограбления. Серия ограблений началась в конце апреля с ограбления алкогольного магазина, находящегося в начале Ласнамяэ, в районе улицы Палласти. Следующей жертвой нападения стала аптека на Тынисмяэ, а затем и другие аптеки, магазины, казино, или места, в которых идёт хоть какой-то оборот наличных денег.
”Он был относительно интеллигентным преступником — у него был принцип не трогать людей”, — вспоминает Варес. Однако он всё-таки использовал для угроз оружие, которое осталось на записях камер слежения в нескольких местах происшествия. Благодаря оружию полицейские были очень близки к установлению личности преступника, однако его лицо было скрыто.
6 мая 2013 года в 18:30 произошло очередное вооружённое ограбление аптеки, в этот раз на улице Ядала. Хиско Варес отправился на место происшествия. ”На месте происшествия и в его округе мы искали предметы, от которых преступники хотят избавиться или которые они, убегая, теряют. Вблизи аптеки моё внимание привлёк лежавший на проезжей части дороги шарф, который, очевидно, попал туда не так давно”, — говорит он. ”Он не совпадал с опознавательными знаками, данными нам потерпевшими, однако я всё же решил взять его с собой. Это — часто вопрос интуиции, может ли вещь оказаться важным доказательством или нет”. Интуиция следователя не подвела — найденные на шарфе образцы ДНК присутствовали в базе данных.
Наркотическое опьянение привело к обнаружению
В течение недели, пока полиция ждала результаты экспертизы и работала с другими доказательствами, мужчина совершил ещё пять ограблений. ”Он был классическим наркозависимым, искавшим источник быстрых денег для покупки следующей дозы”, — говорит Варес. Последнее преступление подозреваемый совершил в казино на улице Юмера, в конце Ласнамяэ, где оставил хороший след ноги, который криминалистам удалось качественно зафиксировать. Несмотря на то, что по описаниям мужчина был высокого роста, след ноги был на удивление маленьким.
Так как мужчина был ранее наказан за управление транспортным средством в нетрезвом виде, его машина была конфискована, и ему приходилось использовать общественный транспорт. Планируя новое ограбление, мужчина поехал на автобусе в Пыхья-Таллинн и заснул в наркотическом опьянении, однако из-под его одежды было видно оружие. Внимательные пассажиры вызвали полицию, и мужчину задержали.
На следующий день следователи обыскали дом родителей мужчины, где проживал и он сам. До этого, просматривая записи камер слежения, внимание следователей привлёк пластиковый пакет, который был в руках у преступника. ”На этом пластиковом пакете была специфическая надпись. Мы искали пакеты с такой надписью в магазинах и на рынках, но нигде положительного ответа не получили. Теперь мы нашли такие же пластиковые пакеты дома у его родителей — бинго! Оказалось, что его мать раньше занималась продажей продукции такой торговой марки”.
Оружие, использованное при ограблениях, принадлежало отцу подозреваемого, который был абсолютно уверен, что оружие находится у него дома в сейфе. Однако, когда отец стал открывать сейф в присутствии следователей, он был очень потрясён, увидев, что сейф был пуст. ”Начиная с этого момента отец перешёл на сторону следователей и перестал защищать сына”, — вспоминает следователь.
В конце концов обнаружилась та самая обувь, которая была на ногах подозреваемого во время последнего ограбления в казино. ”В начале обыска я сразу же посмотрел на эти ботинки в шкафу прихожей, но поставил их на место, очевидно, из-за маленького размера. Когда мы закончили обыск, я решил ещё раз осмотреть ботинки. Помню, что подозреваемый при этом очень забеспокоился, и мы решили взять ботинки с собой”, — по словам Вареса, заключительная часть игры прошла очень стремительно. ”Это был особый момент, какие редко случаются в жизни. Я смотрел на подозреваемого, и было видно, что он понимал, что отступать было больше некуда. Мужчина сказал другому следователю, чтобы они пошли покурить, потому что он хочет поговорить со следователем. Он признался в совершенных им деяниях, но он не хотел делать этого в присутствии отца”.
За совершённые преступления суд назначил мужчине наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет.
История наволочки
Татьяна Пресс, капитан полиции, руководящий следователь ведущий следователь Нарвского отделения полиции, проработала в полиции 23 года. Однако её первый серьёзный случай казался таким ужасным, как будто его взяли из самого остросюжетного криминального романа.
В конце 1990-х пограничный город потрясло таинственное убийство. Однажды ранней весной дети, игравшие на территории нарвских бастионов, обнаружили пластиковый пакет, в котором была человеческая нога. Полицейские и криминалисты приступили к работе и нашли практически все части тела жертвы, которые были упакованы либо в пластиковые пакеты, либо в кусок ткани. Несмотря на то, что Татьяна никогда не испытывала интереса к рукоделию, она сразу поняла, что это было постельное бельё, сшитое своими руками. ”Оно было с очень запоминающимся узором на ситцевой ткани, но особенно мне бросились в глаза обработанные петельки, которые были явно сделаны вручную”, — вспоминает Пресс историю, случившуюся пару десятков лет назад.
Даже для Нарвы шальных девяностых такая ”расчленёнка” была чересчур, и среди людей это стало не только предметом для разговоров, но и причиной для страха. Вдобавок ко всему, полицейским в течение ещё двух месяцев после обнаружения жертвы никак не удавалось установить личность преступника. Известно было только, что это был мужчина в возрасте примерно 50 лет.
Однажды в полицейский участок пришла женщина заявлять о пропаже своего супруга. Женщина привлекла внимание молодого следователя тем, что была полностью одета в чёрный цвет. Она была знакома блюстителям порядка города Нарвы, так как на тот момент являлась народным судьёй, а раньше делала для полиции переводы, как и её пропавший муж. ”Женщина говорила, что её муж уехал два месяца назад в Украину, но не доехал дотуда, а также не вернулся обратно”, — вспоминает сотрудник полиции. ”То, что она обратилась в полицию только сейчас, женщина объяснила тем, что узнала об этом только что от родственников из Украины, написавших ей письмо, а письмо якобы шло долго. Это сразу же показалось очень подозрительным”.
Вдобавок выяснилось, что уважаемый народный судья училась на хирурга. Татьяна с коллегами пошла обыскивать квартиру женщины и обнаружила там корзину с вещами. ”Я вытряхнула содержимое корзины и увидела этот кусочек ситцевой ткани с прошитой вручную петелькой”, — говорит Татьяна Пресс. ”Я взяла его в руки и посмотрела женщине в глаза. Она сразу поняла, что всё кончено. Однако свою вину она не признала до конца”. Однако женщина всё же упомянула, что у неё с мужем возник конфликт на почве того, что он хотел переехать жить из Эстонии в Украину.
Несмотря на то, что визуально это была одна и та же ткань, полицейские должны были отправить фрагмент на экспертизу и ждать результатов. Так как женщина была образцово-показательной гражданкой, ранее не наказанной в уголовном порядке, её на это время оставили на свободе. ”Помимо этого кусочка других доказательств не было, и нам нужно было получить подтверждение от эксперта, чтобы взять её под стражу”, — говорит Татьяна.
Однако через пару дней следователю позвонил её на тот момент начальник и сообщил, что в полицию на имя Татьяны пришло от этой женщины странное письмо. Женщина писала, что дверь её квартиры выбивать не нужно — она оставила открытой форточку, и через неё можно попасть в квартиру. Татьяна взяла на помощь спасателей и поспешила на место. В квартире она обнаружила женщину, которая повесилась, видимо, пару дней назад.