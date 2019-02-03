Серия ограблений в Таллинне и "расчлененка" в Нарве: как улики помогают полиции

6 мая 2013 года в 18:30 произошло очередное вооружённое ограбление аптеки, в этот раз на улице Ядала. Хиско Варес отправился на место происшествия. ”На месте происшествия и в его округе мы искали предметы, от которых преступники хотят избавиться или которые они, убегая, теряют. Вблизи аптеки моё внимание привлёк лежавший на проезжей части дороги шарф, который, очевидно, попал туда не так давно”, — говорит он. ”Он не совпадал с опознавательными знаками, данными нам потерпевшими, однако я всё же решил взять его с собой. Это — часто вопрос интуиции, может ли вещь оказаться важным доказательством или нет”. Интуиция следователя не подвела — найденные на шарфе образцы ДНК присутствовали в базе данных.

Наркотическое опьянение привело к обнаружению

В течение недели, пока полиция ждала результаты экспертизы и работала с другими доказательствами, мужчина совершил ещё пять ограблений. ”Он был классическим наркозависимым, искавшим источник быстрых денег для покупки следующей дозы”, — говорит Варес. Последнее преступление подозреваемый совершил в казино на улице Юмера, в конце Ласнамяэ, где оставил хороший след ноги, который криминалистам удалось качественно зафиксировать. Несмотря на то, что по описаниям мужчина был высокого роста, след ноги был на удивление маленьким.

Так как мужчина был ранее наказан за управление транспортным средством в нетрезвом виде, его машина была конфискована, и ему приходилось использовать общественный транспорт. Планируя новое ограбление, мужчина поехал на автобусе в Пыхья-Таллинн и заснул в наркотическом опьянении, однако из-под его одежды было видно оружие. Внимательные пассажиры вызвали полицию, и мужчину задержали.

На следующий день следователи обыскали дом родителей мужчины, где проживал и он сам. До этого, просматривая записи камер слежения, внимание следователей привлёк пластиковый пакет, который был в руках у преступника. ”На этом пластиковом пакете была специфическая надпись. Мы искали пакеты с такой надписью в магазинах и на рынках, но нигде положительного ответа не получили. Теперь мы нашли такие же пластиковые пакеты дома у его родителей — бинго! Оказалось, что его мать раньше занималась продажей продукции такой торговой марки”.

Оружие, использованное при ограблениях, принадлежало отцу подозреваемого, который был абсолютно уверен, что оружие находится у него дома в сейфе. Однако, когда отец стал открывать сейф в присутствии следователей, он был очень потрясён, увидев, что сейф был пуст. ”Начиная с этого момента отец перешёл на сторону следователей и перестал защищать сына”, — вспоминает следователь.

В конце концов обнаружилась та самая обувь, которая была на ногах подозреваемого во время последнего ограбления в казино. ”В начале обыска я сразу же посмотрел на эти ботинки в шкафу прихожей, но поставил их на место, очевидно, из-за маленького размера. Когда мы закончили обыск, я решил ещё раз осмотреть ботинки. Помню, что подозреваемый при этом очень забеспокоился, и мы решили взять ботинки с собой”, — по словам Вареса, заключительная часть игры прошла очень стремительно. ”Это был особый момент, какие редко случаются в жизни. Я смотрел на подозреваемого, и было видно, что он понимал, что отступать было больше некуда. Мужчина сказал другому следователю, чтобы они пошли покурить, потому что он хочет поговорить со следователем. Он признался в совершенных им деяниях, но он не хотел делать этого в присутствии отца”.

За совершённые преступления суд назначил мужчине наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет.

История наволочки

Татьяна Пресс, капитан полиции, руководящий следователь ведущий следователь Нарвского отделения полиции, проработала в полиции 23 года. Однако её первый серьёзный случай казался таким ужасным, как будто его взяли из самого остросюжетного криминального романа.

PPA

В конце 1990-х пограничный город потрясло таинственное убийство. Однажды ранней весной дети, игравшие на территории нарвских бастионов, обнаружили пластиковый пакет, в котором была человеческая нога. Полицейские и криминалисты приступили к работе и нашли практически все части тела жертвы, которые были упакованы либо в пластиковые пакеты, либо в кусок ткани. Несмотря на то, что Татьяна никогда не испытывала интереса к рукоделию, она сразу поняла, что это было постельное бельё, сшитое своими руками. ”Оно было с очень запоминающимся узором на ситцевой ткани, но особенно мне бросились в глаза обработанные петельки, которые были явно сделаны вручную”, — вспоминает Пресс историю, случившуюся пару десятков лет назад.

Даже для Нарвы шальных девяностых такая ”расчленёнка” была чересчур, и среди людей это стало не только предметом для разговоров, но и причиной для страха. Вдобавок ко всему, полицейским в течение ещё двух месяцев после обнаружения жертвы никак не удавалось установить личность преступника. Известно было только, что это был мужчина в возрасте примерно 50 лет.