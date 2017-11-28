Серийный насильник нападал в Таллинне на женщин: полиция ищет возможных жертв

15 ноября полиция задержала в Таллинне мужчину по подозрению в изнасиловании и попытке изнасилования.

12 ноября в Копли и Пельгулинна прямо на улице мужчина напал на двух женщин с целью изнасилования. Один из этих эпизодов квалифицируется как попытка изнасилования. На данный момент подозреваемый находится под стражей. На основании имеющейся информации есть основания полагать, что жертв может быть больше. Преступления могли быть совершены с осени 2016 года. Подозреваемому на вид 30-40 лет. У него плотное телосложение, рост 180-185 см. Нападения могли быть совершены в Таллинне и его окрестностях, как прямо на улице, так и в квартирах или зданиях. Предположительно преступник действовал в одиночку.

Более подробная информация в интересах следствия не разглашается. Тем не менее, полиция просит всех, кто стал жертвой нападения, сообщить об этом по номеру 5690 4272.