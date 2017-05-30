Семья с 11 детьми из Сааремаа в результате пожара лишилась части своего нового дома

В воскресенье в 16:35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Сундиметса в волости Пёйде. Как сообщил звонивший, двухэтажный дом был полон дыма.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит электроплита и находящийся на степе элетрощит. Также огонь уже перекинулся на диван и пианино.

Пожар обнаружили дети, которые пришли домой раньше родителей. Они закрыли двери, чтобы не пускать лишний воздух, и вызвали спасателей.

Возгорание было потушено в 18:08. Причина пока неизвестна, но в огне пострадала кухня и гостиная.

На странице волости в Facebook идет сбор средств для пострадавших.

”На выходных в деревне Сундиметса произошел печальный, но очень счастливый несчастный случай в семье Кярнеров, воспитывающих 11 детей. Из-за неполадок с электричеством случился пожар, который уничтожил в только что построенном доме первый этаж вместе с кухней и большой открытой гостиной. Вся мебель, техника, кухонная утварь, не говоря уже о стенах, проводах и пианино и контрабасе”, — написано на странице.