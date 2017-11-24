Сегодня суд обсуждал, освобождать ли досрочно Ассара Паулуса из тюрьмы, которая "сделала его лучше"

Сегодня Вируский уездный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ассара Паулуса (55), отбывающего семилетний срок и считающегося одним из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии. Решение по делу судья Инна Кирсипуу обнародует в будущий понедельник.

За досрочное освобождение Ассара Паулуса выступила не только защита, Кюллике Намм и Артур Пярноя, но и прокуратура. Прокурор считает, что в испытательный срок Паулус мог бы находиться под контролем криминального надзора, обеспечиваемого устройством электронного слежения.

Между тем, по мнению Вируской тюрьмы, где содержится Паулус, риск того, что он совершит новые правонарушения закона высок — 12-18 процентов. Его там считают "особо опасным" лицом. В тюрьме отмечают, что в тюрьме Ассар Паулус систематически нарушал порядок, 10 раз, отказываясь от работы. Последнее нарушение зафиксировано 21 августа — за невыполнение указаний тюремного начальства, требовавшего, чтобы Паулус приступил к работе уборщиком, его наказали карцером, определив туда на 25 дней.

Защита указала на то, что "систематическое неподчинение" касалось только одного, то есть речь шла о повторяющихся отказах работать. По утверждению защиты, он не мог приступить к работе по объективным причинам. Все наказания к тому же оспорены, то есть учитывать их при принятии решения было бы неправильно, по убеждению защиты.

Защита Паулуса обратила особое внимание на то, что работать ему не позволяют зафиксированные медиками проблемы со здоровьем — прежде всего, проблемы со спиной. Вируская тюрьма даже нашла возможность отвезти его на обследование в клинику Тартуского университета, где проблемы со здоровьем подтвердились, а медики поставили вопрос о необходимости операции.

В пользу Паулуса, по словам его защитников, Намм и Пярноя, говорит то, что его поддерживает семья, а также то, что коммерческое предприятие гарантировало ему рабочее место руководителя склада, с зарплатой — 1100 евро. Защита считает освобождение разумным вариантом, так как лечение Паулус может сам себе организовать, что позволит государству сэкономить.

Сам Ассар Паулус в рамках предоставленного ему слова жаловался на здоровье, пообещал быть хорошим примером для своего 11-летнего сына, но первым делом сказал, что тюрьма сделала его лучше.

"Уважаемый суд, проведенное время в тюрьме сделало меня лучше. Я убежден, что добро победит зло", — сказал Паулус, сообщив, что планирует поступить на факультет теологии Тартуского университета.

В начале сентября 2016 года в ходе согласительного производства Паулус получил семь лет лишения свободы, не желая участвовать в процессе, который обещал затянуться на годы. На соглашение с прокуратурой пошли также 12 его сообщников.

Согласно материалам обвинения, начиная с 2006 года, Ассар Паулус (55) руководил организованной преступной группировкой, чья деятельность была направлена на получение прибыли за счет наркопреступлений, рэкета, экономических преступлений и преступлений против личности. Сторона обвинения утверждала, что Паулус отдавал членам ОПГ распоряжения, распределял обязанности, давал инструкции и затем занимался дележом полученной прибыли. Преступная группировка имела разветвленную систему управления, подструктуры ОПГ делились по территориальному признаку.

Согласно обвинению, для легализации преступной деятельности Паулус использовал коммерческие предприятия.

За создание и руководство организованной преступной группировкой Паулус мог получить до 15 лет лишения свободы, а организация наркобизнеса грозила уже пожизненным заключением. Паулус свою связь с накробизнесом отрицал, но в ноябре 2016 года также в порядке согласительного производства был признан виновным в финансировании незаконного оборота гашиша в крупном размере.

Паулус был арестован в начале апреля 2014 года, то есть с учетом времени, проведенного за решеткой в период досудебного следствия, он отбыл половину назначенного наказания и получил право ходатайствовать о досрочном освобождении.

В понедельник утром станет известно, освободят его или нет.