Сбивший насмерть в Силламяэ пожилую женщину мужчина арестован. Eму грозит 5 лет тюрьмы

В четверг, 24 августа, около 13.30 в Силламяэ на перекрестке улиц Кеск и Павлови произошло ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе наезд на пешехода совершил автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 44-летний Данил в состоянии алкогольного опьянения. Получившую повреждения 81-летнюю женщину доставили в больницу, где она, к сожалению, скончалась в ночь на пятницу.

В пятницу Вируская окружная прокуратура подала в Вируский уездный суд ходатайство о взятии мужчины под стражу, суд ходатайство удовлетворил. Пока мужчина останется под стражей на два месяца, значится в пресс-релизе.

„Этот водитель ранее неоднократно наказывался за нарушения Закона о дорожном движении и другие виновные деяния, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в последний раз в марте этого года,” — сказала помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Марина Загорец. „Так как у нас было основание полагать, что лицо может продолжать совершать подобные нарушения, а также может начать уклоняться от делопроизводства, мы ходатайствовали о взятии его под стражу на время досудебного делопроизводства”.

Водитель находился в состоянии опьянения, управление транспортным средством в котором наказуемо в уголовном порядке. Для выяснения всех подробных обстоятельств ДТП начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении требований движения, повлекшем по неосторожности причинение смерть человека. В случае признания виновным суд может вынести в качестве наказания тюремное заключение сроком до пяти лет. Досудебное производство ведет Идаская префектура, ведением уголовного делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Нарвского отделения полиции Андрес Ягго выражает соболезнование близким погибшей женщины. „В случае ДТП с участием нетрезвых водителей мы не можем говорить о несчастных случаях. Такие ДТП не являются следствием случайного совпадения непредвиденных обстоятельств. Это умышленный поступок и осознанный выбор водителя, который ставит в опасность свою жизнь и жизни других участников дорожного движения. ДТП, происходящие по вине нетрезвых водителей, можно предотвратить. Для этого нужен лишь один небезразличный человек, который не пустит такого водителя за руль или сообщит о нем в полицию”, — сказал Ягго. „О водителе, который может находиться в состоянии опьянения, надо обязательно передать информацию по номеру 112 прежде, чем произойдет трагедия, последствия которой необратимы”.

В этом году в ДТП на дорогах Эстонии погибло 33 человека. По вине нетрезвых водителей в 2017 году произошло 314 ДТП, в которых погибло восемь человек и пострадало 112 человек.