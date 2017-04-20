Сбивший 9-летнего мальчика на улице Сыле водитель сам связался с полицией

В понедельник в Таллинне на улице Сыле у автобусной остановки "Нису" произошло ДТП, в котором 9-летний мальчик попал под машину на регулируемом светофором пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия, но, по словам полиции, после появившегося в СМИ сообщения сам дал о себе знать.

После появившегося в СМИ сообщения с полицией связались участвовавший в ДТП водитель и один свидетель. "Особенно хотим поблагодарить свидетеля, который не остался равнодушным и от которого мы получили необходимую информацию", — сказал Delfi руководитель дорожной службы Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Полиция отметила, что, к сожалению, водитель сразу не сообщил полиции о случившемся. Скорую помощь вызвал очевидец, который заметил, что рука ребенка была в крови. Для расследования инцидента полиция начала производство о проступке.

Напомним, 17 апреля около 13:30 часов в Таллинне, на улице Сыле, у автобусной остановки "Нису" произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Водитель скрылся с места происшествия.

По первоначальным данным, неизвестное транспортное средство ехало по улице Сыле со стороны улицы Эхте в сторону Палдиски маантеэ и наехало на переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу 9-летнего мальчика. Ребенок пересекал дорогу по отношению к транспортному средству слева направо. Пешехода доставили с места происшествия в больницу.