31.05.2018, 12:14

Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице

 (11)
rus.delfi.ee
EST 17
Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице
Foto:Shutterstock

Утром в прошлую пятницу в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, передает Saarte Hääl.

Собранные на месте аварии улики предварительно указывают на то, что девочка переходила дорогу на Сырве мнт по пешеходному переходу, где ее сбил легковой автомобиль Škoda под управлением 56-летнего мужчины. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории.

Авария произошла на участке с хорошей видимостью. Разрешенная скорость 50 км/ч. Точные обстоятельства случившегося выявит следствие.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее




Регистрация станет обязательной: кого коснутся связанные с пропиской изменения в законе

31.05.2018
Со следующего года все жители Эстонии должны будут в обязательном порядке быть зарегистрированы там, где фактически проживают. Почти 40 00 человек к 1 января и вовсе могут оказаться без регистрации. При этом появится и возможность зарегистрироваться сразу в двух местах — постоянном и временном. Что означают изменения, почему государство взялось за прописку, что грозит тем, кто не зарегистрируется вовремя, и как может измениться распределение населения в стране — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее

Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице

31.05.2018
Утром в прошлую пятницу в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, передает Saarte Hääl.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ФОТО DELFI: Президенты Австрии и Эстонии провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию

31.05.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Австрии Александр Ван дер Беллен провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию. Ван дер Беллен находится в Эстонии с официальным визитом до воскресенья.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ