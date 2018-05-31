Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице

Утром в прошлую пятницу в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, передает Saarte Hääl.

Собранные на месте аварии улики предварительно указывают на то, что девочка переходила дорогу на Сырве мнт по пешеходному переходу, где ее сбил легковой автомобиль Škoda под управлением 56-летнего мужчины. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Авария произошла на участке с хорошей видимостью. Разрешенная скорость 50 км/ч. Точные обстоятельства случившегося выявит следствие.