Сбежавший с места аварии водитель BMW обратился в больницу за помощью и оказался задержан полицией

После того, как медики оказали ему первую помощь, к делу приступила полиция и установила, что это, действительно, разыскиваемый молодой человек.

Стражи правопорядка задержали его качестве подозреваемого и доставили в участок.

Следствие ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, которые вследствие неосторожности привели к тяжелым нарушениям здоровья человека. Точную степень нарушения здоровья определит судебно-медицинская экспертиза. То, что водитель покинул место происшествия, будет рассматриваться в суде как отягчающее обстоятельство.

Напомним, что понедельник, в 2.17 ночи на улице Метса в Валге произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Предполагаемый водитель скрылся с места происшествия. По предварительным данным, автомобиль BMW на большой скорости двигался в сторону улицы Пикк, где водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Ехавшая на пассажирском сидении рядом с водителем 18-летняя девушка получила опасные для жизни травмы. Также пострадал сидевший на заднем сидении 17-летний молодой человек.