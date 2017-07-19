Саперы обезвредили авиационную бомбу, минометную мину и несколько снарядов

Вчера в спасательный центр три раза сообщили о найденных взрывных устройствах. Два вызова поступили из Ида-Вирумаа, третий — из Таллинна.
Восточно-Эстоснкая саперная группа вчера обезвредила найденные в волости Вайвара поблизости от деревни Хундинурга в лесу два снаряда и найденные в волости Иллука поблизости от деревни Кивинымме в лесу минометную мину, снаряд и авиационную бомбу.
Саперы Пыхьяского спасательного центра вчера обезвредили найденные в Таллинне на улице Уус-Садама в ходе земляных работ два снаряда.
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