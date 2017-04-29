Самолет airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге

Самолет авиакомпании airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге из-за сильного ветра.

По словам пассажиров, во время полета в самолете они услышали странный звук. По данным Delfi, когда самолет приземлился, из него эвакуировали всех пассажиров, а затем к воздушному судну подъехали пожарные машины.

Самолет должен был приземлиться в Таллинне около 14:00, однако по состоянию на 15:15 пассажиры все еще находились в рижском аэропорту.

В 15:45 пассажирам выдали багаж, однако когда их доставят в Таллинн, пока не сообщается.

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