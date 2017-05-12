Сааремаасцы бьют тревогу: по хуторам разъезжают смуглые продавцы и вламываются в дома

Член группы на Facebook Märgatud: Saaremaal ("Замечено в Сааремаа") поделился историей о том, как в деревне Кырккюла белый автомобиль с регистрационными номерами 346 ARS заехал во двор одного хутора. Из него вышли четверо женщин и самовольно вошли в дом.

Мужчина-водитель остался сидеть в машине. Женщины же начали активно навязывать одинокому пожилому хозяину свой товар, и у того ушло немало времени на выдворение незваных гостей, пишет Saarte Hääl. Также автор поста предупреждает о возможных кражах и предполагает, что речь идет о цыганах.

По словам старшего комиссара Мэлиса Юханди, активизация кочевых торговцев происходит периодами. ”Часто они выезжают за город и ездят по хуторам, предлагая бензопилы, одежду, подушки-одеяла, просят деньги на бензин. Если кто-то чувствует, что такие агрессивные действия по продаже им мешает или что речь может идти о незаконной деятельности, то об этом следует сообщить по номеру 112. Чем быстрее до полиции дойдет информация, тем больше вероятность, что стражам порядка удастся проверить как транспортное средства, так и находящихся в нем людей”, — сказал он и посоветовал воздержаться от покупок из рук в руки.

Несколькими днями ранее Delfi писал, что в поселке Орисааре на Сааремаа граждане Румынии под видом представителей венгерской кровельной компании начали разбирать крышу дома без согласия владельца.

Через какое-то время на место прибыл местный констебль и заставил ”рабочих” вернуть на место водосточный желоб, который они уже сняли наполовину. Констебль записал личные коды мужчин и отправил их на паром.

Позже женщина узнала, что до этого те же самые ”рабочие” наведались к ее соседям, которые и вызвали полицию.