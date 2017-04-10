С участковыми Ида-Харьюского констебельского отделения теперь можно договориться о приеме индивидуально

С сегодняшнего дня о встрече с участковыми Ида-Харьюского констебельского отделения полиции можно договориться индивидуально по мобильному телефону, сообщает Пыхьяская префектура.

Если раньше в Ида-Харьюском констебельском отделении полиции у участковых полицейских были определенные приемные часы для жителей своего района, то сейчас можно связаться со своим участковым и договориться о встрече в удобное для себя время.

"Люди обращаются в полицию, когда у них возникла какая-то проблема или сложная ситуация. Для того, чтобы встретиться со своим участковым полицейским, не надо больше ждать определенных приемных часов. Вместе этого можно позвонить на номер мобильного телефона своего констебля и договориться о подходящем вам времени для встречи", — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

"Я надеюсь, что благодаря этому изменению люди будут активнее к нам обращаться, а мы, в свою очередь, сможем быстрее оказать необходимую помощь. Время — это ценный ресурс и для жителей, и для полиции, и теперь мы может использовать этот ресурс более гибко", — добавил Синикас.

Ида-Харьюское констебельское отделение полиции обслуживает жителей в восточной части Харьюмаа. Участковые полицейские отвечают на звонки по мобильному телефону по рабочим дням с 8 до 16.30.

Если помощь полиции требуется незамедлительно, следует звонить по короткому номеру Центра тревоги 112.

Контакты своего участкового полицейского можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.