С Ратушной площади в Таллинне пришлось эвакуировать людей из-за забытого чемодана

Сегодня во второй половине дня полиции пришлось эвакуировать людей с Ратушной площади в Старом городе, где находится рождественский рынок. Причиной переполоха оказался подозрительный чемодан, оставленный без присмотра.
Полиция быстро отреагировала на вызов, начала эвакуировать людей и ограждать площадь лентой, но еще до прибытия саперов пришел мужчина и признался, что чемодан принадлежит ему.
Оказалось, что он его случайно забыл, и никакой бомбы внутри чемодана нет.
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Tallinn, Квартира, 138 900 EUR
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