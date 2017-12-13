С Ратушной площади в Таллинне пришлось эвакуировать людей из-за забытого чемодана

Сегодня во второй половине дня полиции пришлось эвакуировать людей с Ратушной площади в Старом городе, где находится рождественский рынок. Причиной переполоха оказался подозрительный чемодан, оставленный без присмотра.

Полиция быстро отреагировала на вызов, начала эвакуировать людей и ограждать площадь лентой, но еще до прибытия саперов пришел мужчина и признался, что чемодан принадлежит ему.

Оказалось, что он его случайно забыл, и никакой бомбы внутри чемодана нет.