13.12.2017, 15:30

С Ратушной площади в Таллинне пришлось эвакуировать людей из-за забытого чемодана

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Tallinnas süüdati valgus jõulukuusel
Tallinnas süüdati valgus jõulukuuselFoto: Priit Simson

Сегодня во второй половине дня полиции пришлось эвакуировать людей с Ратушной площади в Старом городе, где находится рождественский рынок. Причиной переполоха оказался подозрительный чемодан, оставленный без присмотра.

Полиция быстро отреагировала на вызов, начала эвакуировать людей и ограждать площадь лентой, но еще до прибытия саперов пришел мужчина и признался, что чемодан принадлежит ему.

Оказалось, что он его случайно забыл, и никакой бомбы внутри чемодана нет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии