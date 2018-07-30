С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки.

”Выяснилось, что состоящая из совершеннолетних людей компания проводила поминки, которые вышли из-под контроля и нарушили ночной покой соседей”, — сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

"Поскольку компания была большая, к вызову были привлечены дополнительные силы и 7 человек из компании были доставлены на вытрезвление. Оставшиеся настроенные благожелательно люди сделали музыку потише, часть ушла”.

Чуть позже патруль провел дополнительную проверку по этому адресу и нарушений не выявил.