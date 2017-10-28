С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались

Недалеко от главного города Аландских островов Мариехамна идут работы по поиску человека, упавшего в воду с курсирующего между Таллинном и Стогкольмом парома Victoria I.

По данным Ilta-Sanomat, финская погранохрана получила сообщение об упавшем в воду человеке чуть после полуночи. ”Мы знаем, что кто-то по какой причине оказался за бортом. Это видели точно. Другой информации на данный момент нет”, — сказал представитель погранохраны. Мартти Сааринен.

В 01:36 поиски были завершены. Мужчину так не нашли. Пропавший является гражданином Эстонии.

Выяснением точных обстоятельств случившегося займется полиция и погранохрана.