28.10.2017, 09:25

С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались

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дополнено в 14:12
rus.delfi.ee
EST
С парома Таллинн-Стокгольм упал в воду гражданин Эстонии: поиски успехом не увенчались
Foto: Andres Putting

Недалеко от главного города Аландских островов Мариехамна идут работы по поиску человека, упавшего в воду с курсирующего между Таллинном и Стогкольмом парома Victoria I.

По данным Ilta-Sanomat, финская погранохрана получила сообщение об упавшем в воду человеке чуть после полуночи. ”Мы знаем, что кто-то по какой причине оказался за бортом. Это видели точно. Другой информации на данный момент нет”, — сказал представитель погранохраны. Мартти Сааринен.

В 01:36 поиски были завершены. Мужчину так не нашли. Пропавший является гражданином Эстонии.

Выяснением точных обстоятельств случившегося займется полиция и погранохрана.

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