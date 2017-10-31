С отравившейся угарным газом семьей это происходит уже во второй раз

В воскресенье во второй половине дня скорая доставила в больницу годовалого мальчика, 14-летнюю девочку и 37-летнюю женщину, которым стало плохо в результате растопки газового котла на улице Энергия.

Сообщение поступило в Центр тревоги в 15:22. Прибывшие на место спасатели проветрили помещение, а медики доставили получивших отравление угарным газом членов семьи в больницу.

С этой семьей такое происходит уже во второй раз, пишет Õhtuleht.

Спасательный департамент напоминает, что за исправность и проведение профилактики газовых устройств в квартире отвечает владелец, и советует всем, у кого в квартире газ, установить датчик угарного дыма.