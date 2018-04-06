06.04.2018, 10:19

С обрыва Пакри в море упал автомобиль

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rus.delfi.ee
EST
С обрыва Пакри в море упал автомобиль
Sven Arbet

Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 00:19. На данный момент у полиции нет информации относительно того, находились ли в транспортном средстве люди. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала, что спасатели ночью провели поисковую операцию с привлечением вертолета, но из-за темноты, тумана и ветра ее пришлось свернуть.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. Около 11 часов на место прибудет кран, чтобы вытащить транспортное средство.

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