С обрыва Пакри в море упал автомобиль

Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 00:19. На данный момент у полиции нет информации относительно того, находились ли в транспортном средстве люди. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала, что спасатели ночью провели поисковую операцию с привлечением вертолета, но из-за темноты, тумана и ветра ее пришлось свернуть.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. Около 11 часов на место прибудет кран, чтобы вытащить транспортное средство.