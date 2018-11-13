Розыск: возможно, это он разбойничал в деревне на прошлое Рождество

В 2017 году во время рождественских праздников произошел разбой в деревне Тутермаа волости Харку Харьюмаа. В частные владения потерпевшего ворвался человек с целью украсть рабочие инструменты. Также пострадавшему нанесли легкие телесные повреждения.

В рамках уголовного производства полиция разыскивает изображенного на фото мужчину. По словам полиции, он может находиться в Харьюмаа, предположительно в районе Кейла.

Всех, кто владеет информацией о возможном месте пребывания этого человека, полиция просит позвонить по номеру 5805 8200 или написать на pohja.isikuvihje@politsei.ee.