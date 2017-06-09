Российские пограничники оштрафовали эстонских работников по расчистке приграничной территории

Погранохрана РФ задержала вчера, 8 июня, в Саатсеском сапоге двух рабочих предприятия, занимающегося работами по расчистке приграничной территории. Мужчины проигнорировали требование проезжать относящийся к территории РФ Саатсеский сапог без остановки.

Обоим мужчинам, гражданам Эстонии в возрасте 22 и 28 лет, за данное нарушение был назначен денежный штраф.

По первоначальным данным, рабочие ехали на автомобиле Opel, руководствуясь картой в мобильном приложении, не заметили предупреждающий о запрете остановки знак и решили остановиться, чтобы определить свой дальнейший маршрут.

К автомобилю подошли патрулировавшие в этой местности пограничники РФ, которые задержали мужчин для проверки и доставили их на кордон. Погранохрана РФ сообщила на кордон Пиуза о задержании двух мужчин вчера в 13.20.

Данные граждане Эстонии работают в предприятии, занимающимся расчисткой приграничной территории от кустарника и деревьев. Ранее рабочие было проинформированы Департаментом полиции и погранохраны о требованиях к передвижению на прилегающей к границе территории.

Вчера прошла встреча пограничников Эстонии и РФ для выяснения обстоятельств. Обе стороны подтвердили, что в Саатсеском сапоге имело место нарушение. Погранохрана РФ назначила обоим мужчинам в качестве наказания денежный штраф в размере 2000 рублей (около 31 евро), после этого мужчины вернулось в Эстонию.

Руководитель кордона Саатсе Лыунаской префектуры Арви Суви сказал, что в Саатсеском сапоге при передвижении на автомобиле запрещена остановка, также запрещено передвижение на данном участке пешком.

"В прошлом году мы установили в этом районе дополнительные предупреждающие знаки, чтобы предупредить возможные нарушения, которые совершаются из-за невнимательности и по незнанию, и повысить информированность людей о действующем требовании. Мы советуем людям, передвигающимся в данной местности, быть очень внимательными и заранее выяснить при помощи местных пограничников или точной карты Земельного департамента, где проходит граница", — сказал Суви. Он подчеркнул, что карты мобильных приложений не всегда дают точную картинку о расположении границы и так можно невзначай совершить нарушение. Последний похожий случай произошел в сентябре прошлого года, когда погранохрана РФ задержала двух грибников. Грибникам назначили денежные штрафы, после чего они вернулись в Эстонию.