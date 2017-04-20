Российские пограничники изъяли у жителя Эстонии 43 кг мясных продуктов

В международном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации МАПП ”Ивангород” инспекторы Управления Россельхознадзора в ходе осуществления пограничного ветконтроля изъяли 43 кг готовой мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, на указанный товар у частного лица отсутствовали ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

В отношении этого лица оформлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза.