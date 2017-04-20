20.04.2017, 11:18

Российские пограничники изъяли у жителя Эстонии 43 кг мясных продуктов

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Ivangorod, Venemaa piir
Ivangorod, Venemaa piirFoto: Sergei Stepanov

В международном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации МАПП ”Ивангород” инспекторы Управления Россельхознадзора в ходе осуществления пограничного ветконтроля изъяли 43 кг готовой мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, на указанный товар у частного лица отсутствовали ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

В отношении этого лица оформлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии