Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии

Как сообщил Россельхознадзор, в небольшой отдаленности от пункта пропуска в Ивангороде в конце июля специалистами ведомства было обнаружено место складирования и временного хранения запрещенной к ввозу в Россию продукции, пишет rus.err.ee.

Было изъято около 500 килограммов мясных и молочных изделий, запрещенных к ввозу в Россию. На маркировочных этикетках продуктов указаны предприятия-производители стран ЕС.

Обнаруженные продукты сожгли.