21.08.2018, 13:30

Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии

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rus.delfi.ee
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Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии
Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили по соседству с пунктом пропуска через границу в Ивангороде склад, где хранились продукты питания из Эстонии, запрещенные к ввозу в Россию в рамках контрсанкций. Было уничтожено 500 кг продуктов.

Как сообщил Россельхознадзор, в небольшой отдаленности от пункта пропуска в Ивангороде в конце июля специалистами ведомства было обнаружено место складирования и временного хранения запрещенной к ввозу в Россию продукции, пишет rus.err.ee.

Было изъято около 500 килограммов мясных и молочных изделий, запрещенных к ввозу в Россию. На маркировочных этикетках продуктов указаны предприятия-производители стран ЕС.

Обнаруженные продукты сожгли.

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