04.04.2018, 13:50

Роковой удар кулаком: Госсуд пока не решил судьбу виновника смерти 16-летнего подростка

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rus.delfi.ee
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Riigikohus
RiigikohusFoto: Anni Õnneleid

Летом позапрошлого года в Вырумаа 55-летний мужчина ударил кулаком в лицо 16-летнего молодого человека, который, по мнению мужчины, спустил шину его автомобиля. Юноша, который оказался невинным свидетелем, умер на следующий день от кровоизлияния в мозг. Госсуд в понедельник должен был решить, вступит ли в силу приговор Мати Кеэму, признанному виновным в причинении смерти судами двух предыдущих инстанций. Однако трое верховных судей не смогли прийти к согласию.

"При рассмотрении уголовного дела у состоящего из трех членов состава криминальной коллегии Госсуда при применении закона возникли разногласия принципиального характера", — значится в постановлении суда. Поскольку трое судей не смогли прийти к согласию, дело будет обсуждать полный состав криминальной коллегии Госсуда.

Согласно обвинению, 14 июля 2016 года около полуночи в Вырумаа в деревне Кулдре волости Урвасте перед многоквартирным домом находились трое подростков: 15-, 16- и 18-летний. Недавно кто-то спустил шину стоявшего перед многоквартирным домом автомобиля, поэтому жильцы дома следили за деятельностью молодых людей бдительнее обычного. Когда 55-летний Мати Кеэм услышал от соседки, что компания парней, видимо, трогает его автомобиль, он пошел на улицу разобраться. В тот момент там был только один подросток, 16-летний юноша, которого Кеэм ударил кулаком в лицо. Молодой человек упал и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он на следующий день умер.

Тартуский уездный суд летом прошлого года признал Мати Кеэма виновным в причинении смерти молодому человеку и назначил ему наказание в виде реального тюремного заключения сроком на четыре года и восемь месяцев.

По оценке суда, обвиняемый действовал импульсивно, озлобленным пойдя на улицу призвать к порядку молодых людей и одновременно выяснить реальную ситуацию, кто и что именно, как утверждалось, сделал с автомобилем. Он ударил первого попавшегося ему молодого человека кулаком в лицо. Для суда имело определяющее значение то, что Кеэм, будучи взрослым мужчиной, пошел и ударил несовершеннолетнего подростка, который в результате этого умер. Поведение Кеэма было обдуманным, целенаправленным, агрессивным и насильственным. Это никак не оправдано и в том случае, если кто-то, как утверждается, повредил принадлежащее его сыну имущество.

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Защитник Мати Кеэма обжаловал приговор как уездного, так и окружного суда и ходатайствовал в Госсуде об отмене обоих приговоров.

Дело теперь будет обсуждать полный состав криминальной коллегии, состоящий из шести членов.

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