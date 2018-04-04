Роковой удар кулаком: Госсуд пока не решил судьбу виновника смерти 16-летнего подростка

Летом позапрошлого года в Вырумаа 55-летний мужчина ударил кулаком в лицо 16-летнего молодого человека, который, по мнению мужчины, спустил шину его автомобиля. Юноша, который оказался невинным свидетелем, умер на следующий день от кровоизлияния в мозг. Госсуд в понедельник должен был решить, вступит ли в силу приговор Мати Кеэму, признанному виновным в причинении смерти судами двух предыдущих инстанций. Однако трое верховных судей не смогли прийти к согласию.
"При рассмотрении уголовного дела у состоящего из трех членов состава криминальной коллегии Госсуда при применении закона возникли разногласия принципиального характера", — значится в постановлении суда. Поскольку трое судей не смогли прийти к согласию, дело будет обсуждать полный состав криминальной коллегии Госсуда.
Согласно обвинению, 14 июля 2016 года около полуночи в Вырумаа в деревне Кулдре волости Урвасте перед многоквартирным домом находились трое подростков: 15-, 16- и 18-летний. Недавно кто-то спустил шину стоявшего перед многоквартирным домом автомобиля, поэтому жильцы дома следили за деятельностью молодых людей бдительнее обычного. Когда 55-летний Мати Кеэм услышал от соседки, что компания парней, видимо, трогает его автомобиль, он пошел на улицу разобраться. В тот момент там был только один подросток, 16-летний юноша, которого Кеэм ударил кулаком в лицо. Молодой человек упал и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он на следующий день умер.