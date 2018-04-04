Роковой удар кулаком: Госсуд пока не решил судьбу виновника смерти 16-летнего подростка

Тартуский уездный суд летом прошлого года признал Мати Кеэма виновным в причинении смерти молодому человеку и назначил ему наказание в виде реального тюремного заключения сроком на четыре года и восемь месяцев.

По оценке суда, обвиняемый действовал импульсивно, озлобленным пойдя на улицу призвать к порядку молодых людей и одновременно выяснить реальную ситуацию, кто и что именно, как утверждалось, сделал с автомобилем. Он ударил первого попавшегося ему молодого человека кулаком в лицо. Для суда имело определяющее значение то, что Кеэм, будучи взрослым мужчиной, пошел и ударил несовершеннолетнего подростка, который в результате этого умер. Поведение Кеэма было обдуманным, целенаправленным, агрессивным и насильственным. Это никак не оправдано и в том случае, если кто-то, как утверждается, повредил принадлежащее его сыну имущество.

Защитник Мати Кеэма обжаловал приговор как уездного, так и окружного суда и ходатайствовал в Госсуде об отмене обоих приговоров.

Дело теперь будет обсуждать полный состав криминальной коллегии, состоящий из шести членов.