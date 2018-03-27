Родители устроили для несовершеннолетнего сына вечеринку, на которой глава семейства чуть не изнасиловал девочку

В прошлом году проживающие в Южной Эстонии 41-летний мужчина и 39-летняя женщина организовали для своего сына-подростка вечеринку, которую все участники будут помнить еще долго.

Всего в вечеринке приняли участие девять несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет. Родители отпустили их со спокойной душой, поскольку знали, что за ними будут присматривать родители приглашающего.

Начиналось все пристойно, но потом глава семейства Яан достал из шкафа алкоголь (ром с колой и пиво) и предложил детям. К спиртному приложился и он сам. ”В ходе следствия свидетели рассказали, что мужчина в общем не любитель применять насилие, но под воздействием алкоголя меняется”, — сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус. Под воздействием алкоголя Яан затащил в кровать одну из девочек, которая к тому моменту уже основательно напилась, и раздел ее. К счастью, это увидел другой подросток и сообщил Мари. Когда молодой человек вызвал полицию, Яан вышел из себя и стал угрожать ему избиением и убийством.

Прибывшие на место стражи правопорядка разогнали ”пирующих”, собрали улики и доставили мужчину на вытрезвление, а затем — в арестантский дом.

Не так давно суд назначил Яану наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года, из которых он должен отсидеть месяц. Остальное наказание — условное с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.

Мари также была призвана к ответственности за бездействие и получила месяц тюрьмы условно с испытательным сроком в один год.

”Матери следовало вмешаться в ситуацию и запретить ему предлагать алкоголь несовершеннолетним, или пресечь это”, — сказала Delfi прокурор Марья-Лийна Талимаа. По ее словам, мать потерпевшей девочки не могла предположить, что подобное может случиться в присутствии взрослых. ”Мать знала, что там были и взрослые, поэтому не могла ничего такого подумать. К счастью, вмешался один несовершеннолетний потерпевший, предотвратив более тяжелые последствия, которые могли бы произойти, если бы сексуальное преступление продолжилось”, — сказала она.