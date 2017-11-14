Родители оставили ребенка спать в машине, а тот проснулся, вышел и потерялся

13 ноября около 18:30 на парковке возле магазина на улице Яакобсони в Вильянди проходящий мимо мужчина заметил маленького мальчика, одетого легкую одежду и носки.

Взрослых рядом не было. Мужчина взял мальчика и обратился к продавцу магазина, но родителей найти не удалось. На место была вызвана полиция. Сам мальчик знал только свое имя. Через полтора часа на номер 112 позвонила обеспокоенная женщина и сообщила о пропаже ребенка.

Выяснилось, что родители оставили спящего ребенка в машине, а сами отправились за покупками. В какой-то момент мальчик проснулся и вышел из авто. Одеяло, под которым он спал, осталось лежать в машине так, что казалось, что ребенок по-прежнему находится под ним и спит. Семья вернулась и уехала, а пропажу обнаружила только по прибытию домой.