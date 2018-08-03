03.08.2018, 16:26

Ритуал по пересечению экватора обернулся смертью моряка: суд признал капитана-эстонца виновным, но наказывать не стал

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rus.delfi.ee
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Ритуал по пересечению экватора обернулся смертью моряка: суд признал капитана-эстонца виновным, но наказывать не стал
Фото носит иллюстративный характерFoto: Rauno Volmar

Суд Амстердама признал виновным 44-летнего эстонца, капитана грузового судна Achtergracht, в смерти 21-летнего моряка, но наказывать не стал.

Филиппинец Эндрю Сагуран погиб 14 ноября 2015 года в ходе проведения ритуала по пересечению экватора. Суд посчитал, что в назначении наказания сейчас уже нет никакого смысла, пишет Het Parool.

По сообщению суда, эстонец сильно раскаивается в содеянном.

Инцидент произошел недалеко от Кабо Верде. Грузовой корабль Achtergracht направлялся из Бразилии в Нидерланды. Жертва с закрытыми глазами совершила прыжок с верхней палубы, предполагая, что упадет в воду, но приземлилась прямо головой на находившиеся на 2,5 м ниже поручни и позже от полученных травм скончалась.

Прокуратура требовала наказать капитана штрафом в размере 15 000 евро.

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