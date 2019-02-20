Результаты полицейского рейда: чем, кроме езды, занимаются за рулем водители?

За два часа было зарегистрировано 50 нарушений, большинство которых касалось использования мобильного телефона за рулем.

Рейд проводился в Таллинне на ул. Техника и на Пирита теэ. За два часа, в течение которых полицейские проводили проверку, было зарегистрировано 42 случая, когда водители разговаривал по мобильному телефону, не используя систему hands free, или посылали сообщения, а также восемь случаев неиспользования ремней безопасности.

"Одним из наглядных примеров, когда использование мобильного телефона за рулем может привести к ДТП, это сегодняшнее происшествие на Тартуском шоссе", — сказал руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн.

Рейн рассказал, что на Тартуском шоссе сегодня около 10 часов утра произошло ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля.

"По первоначальным данным, водитель ехавшего по Тартускому шоссе автобуса не заметил, что машины перед ним остановились, так как он взял в это время телефон, чтобы позвонить. Автобус наехал на остановившийся перед ним Mercedes, который в свою очередь наехал на прицеп грузовика", — сказал Рейн. "Хотя все водители были трезвыми, это ДТП показывает, что из-за нескольких секунд, на которые водитель отвлекается, чтобы позвонить, кто-то может пострадать".

С места происшествия в больницу доставили женщину, находившуюся за рулем Mercedes.