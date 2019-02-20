20.02.2019, 20:40

Результаты полицейского рейда: чем, кроме езды, занимаются за рулем водители?

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за два часа зарегистрировали 50 нарушений
rus.delfi.ee
EST 8
Politseireid Kalamajas
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Вчера полицейские Центра надзора за дорожным движением в течение двух часов проводили рейд, в ходе которого внимание было направлено именно на занятие водителями посторонними действиями.

За два часа было зарегистрировано 50 нарушений, большинство которых касалось использования мобильного телефона за рулем.

Рейд проводился в Таллинне на ул. Техника и на Пирита теэ. За два часа, в течение которых полицейские проводили проверку, было зарегистрировано 42 случая, когда водители разговаривал по мобильному телефону, не используя систему hands free, или посылали сообщения, а также восемь случаев неиспользования ремней безопасности.

"Одним из наглядных примеров, когда использование мобильного телефона за рулем может привести к ДТП, это сегодняшнее происшествие на Тартуском шоссе", — сказал руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн.

Рейн рассказал, что на Тартуском шоссе сегодня около 10 часов утра произошло ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля.

"По первоначальным данным, водитель ехавшего по Тартускому шоссе автобуса не заметил, что машины перед ним остановились, так как он взял в это время телефон, чтобы позвонить. Автобус наехал на остановившийся перед ним Mercedes, который в свою очередь наехал на прицеп грузовика", — сказал Рейн. "Хотя все водители были трезвыми, это ДТП показывает, что из-за нескольких секунд, на которые водитель отвлекается, чтобы позвонить, кто-то может пострадать".

С места происшествия в больницу доставили женщину, находившуюся за рулем Mercedes.

"Если несколько лет назад водители и пассажиры легковых автомобилей массово не использовали ремни безопасности, то такие случаи сейчас скорее единичные. Мы видим, что люди более ответственно относятся и к использованию мобильных телефонов за рулем, но картинка оставляет все еще желать лучшего. Люди звонят по телефону и посылают сообщения, что еще более опасно, так как в это время взгляд водителя направлен на экран, а не на дорогу", - говорит Рейн. "Не надо думать, что вы настолько хороший водитель, что можете делать несколько дел за рулем одновременно. Беда может случиться с любым человеком, поэтому относитесь бережнее и самим себе, и к другим участникам движения".

В этом году по состоянию на 19 февраля в Таллинне и Харьюмаа произошло 73 ДТП, в которых погибло два человека и пострадало 94 человека.

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