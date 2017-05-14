Решение по делу о поджоге в центре для нелегальных мигрантов суд вынесет в июне

Совершившему поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку 37-летнему Ильхамжану Баратову угрожает тюрьма и высылка. Харьюский уездный суд вынесет решение 6 июня.

По оценке Пыхьяской окружной прокуратуры, 37-летнего Ильхамжана Баратова следует наказать лишением свободы на четыре года, из которых один год он должен отсидеть в тюрьме, а остальную часть наказания получить условно с пятилетним испытательным сроком.

В качестве дополнительного наказания прокурор Мерика Ниммо, как писал rus.err.ee, просит выслать Баратова из Эстонии в течение 48 часов после отбытия реального наказания, а также удовлетворить поданный против него гражданский иск в полном объеме.

Сам Баратов заявил в суде, что на его родине — Кыргызстане — его ждет мучительная смерть, но прокуратура считает, что обвиняемый опасен для себя и окружающих, поэтому его все-таки следует выслать на родину.