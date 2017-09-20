Решение оставить автомобиль в мастерской закончилось его кражей

В If Kindlustus был зарегистрирован ущерб о краже автомобиля, когда клиент отвез свой автомобиль в мастерскую виниловой облицовки. Вернувшись за автомобилем в мастерскую, на месте не было ни машины ни рабочего, которому был передан автомобиль, сообщает If Kindlustus.

В начале сентября клиент If Kindlustus отвез свой автомобиль в мастерскую виниловой облицовки в Таллинне, чтобы в заранее оговоренное время передать автомобиль мастеру для покрытия виниловой пленкой. Была так же сделана предоплата в сумме 550 евро.

Мастер принял машину, и было согласовано время о передаче автомобиля, но придя на место в оговоренное время, клиент обнаружил перед собой закрытую дверь мастерской. Мастер не отвечал ни на телефон, ни на электронную почту, а по словам соседей мастерской, там не было замечено никаких действий или присутствия кого-либо уже в течение нескольких дней.

Клиент обратился 18 сентября в полицию, чтобы зарегистрировать кражу автомобиля и сообщил о произошедшем своему страховому агентству.

19 сентября за расследование данного случая взялся страховой следователь If Kindlustus, благодаря которому украденный автомобиль был оперативно найден в этот же день на закрытом дворе в районе Копли. С автомобилем было все в порядке, и все детали были на месте.

Несмотря на то, что автомобиль пленкой так и не покрыли, клиент If был очень счастлив, что автомобиль нашелся.

Заведующий отдела возмещения ущербов If Kindlustus Таави Кийбус призывает быть бдительными и осознавать, что отдавать свой автомобиль в чужие руки — это риск, который стоит предварительно серьезно несколько раз взвесить.

"Обращаем в данном случае внимание, что добровольный договор страховки каско не возмещает ущербы, при которых человек добровольно отдает ключи своего автомобиля в чужие руки. Тот же принцип действует, например, и при продаже подержанного автомобиля, когда машина доверяется чужому человеку для пробной поездки. Данная тема станет скоро актуальнее с приходом сезона замены шин. Поэтому советуем обращаться со своим автомобилем только к признанным и надежным мастерским", — сказал Кийбус.

If Kindlustus напоминает, что если вы решили оставить свой автомобиль в незнакомой мастерской незнакомой фирмы, то стоит перед сдачей автомобиля изучить данные о фирме. Оказавшись в похожей ситуации, очень важно первым делом сообщить о краже в полицию, а также своей страховой компании, что поможет решить сложившуюся ситуацию как можно быстрее.

В прошлом году в If Kindlustus было зарегистрировано 19 случаев кражи автомобилей, а в этом году — 9 краж.