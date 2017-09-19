19.09.2017, 16:20

Рэпер Beebilõust об ограблении магазина: я был накачан успокоительными и кокаином

 (11)
rus.delfi.ee
EST
Andrus Elbingu kohtuasi
Andrus Elbingu kohtuasiPilt kohtutoimikust, PPA

Сегодня вечером в передаче ”Radar” рэпер Beebilõust расскажет о том, что побудило его совершить ограбление магазина.

”Я съел, наверное, кучу успокоительных и употребил кокаин”, — сказал он.

Напомним, что 23 марта Харьюский уездный суд признал виновным Андруса Элбинга, более известного как рэпер Beebilõust, в вооруженном ограблении магазина и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально он отсидел три месяца. Остальное наказание — условно с испытательным сроком в три года, во время которых мужчина не должен употреблять алкоголь и наркотики и должен участовать в социальной программе

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии