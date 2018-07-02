02.07.2018, 16:00

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Водитель смотрел на смарт-устройство — как произошла авария с пятью пострадавшими

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rus.delfi.ee
EST

Вчера незадолго до 15 часов в Пылвамаа в поселке Ахья произошла авария, в которой пострадали пять человек. Причиной аварии было то, что один из водителей смотрел на смарт-устройство.

В 14:40 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 33 километре дороги Тарту-Ряпина-Вярска. По первоначальным данным, ехавший из Тарту в сторону Ряпина, управлявший Volkswagen мужчина отклонился на автомобиле на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей навстречу Toyota, сообщила полиция вчера.

У ехавшего за Toyota управлявшего Ford Mondeo мужчины уже было недостаточно времени для безопасного торможения. Он пытался избежать столкновения с попавшими в аварию машинами и повернул свой автомобиль направо с дороги в кювет, но так неудачно, что врезался в дерево.

Из находившихся в Ford двух человек никто не пострадал, медики проверили состояние их здоровья на месте. Скорая помощь доставила находившихся в Volkswagen двух человек в больницу. Из ехавших в Toyota четырех человек трех также доставили в больницу на дополнительное обследование.

Детали ДТП выяснит следствие, но опираясь на первоначальные данные, есть основание считать, что все внимание водителя Volkswagen не было сосредоточено на проезжей части и он мог пытаться посмотреть на смарт-устройстве, далеко ли осталось до пункта назначения.

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