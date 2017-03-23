РЕКОНСТРУКЦИЯ: В столкновении Mercedes с грузовиком в Ляэне-Вирумаа погибли двое мужчин из Таллинна

В понедельник вечером незадолго до 19 часов В Ляэне-Вирумаа поблизости от Хальяла столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Mercedes-Benz. В результате столкновения погибли двое находившихся в автомобиле молодых мужчин из Таллинна.

ДТП произошло на 87-м километре шоссе Таллинн-Нарва. Грузовик Volvo с большим прицепом ехал со стороны Таллинна, и со стороны Нарвы ему навстречу двигался автомобиль Mercedes-Benz C220 черного цвета. Дорога была прямая, на улице было еще светло, но дорожное покрытие было мокрым. По первоначальным данным, автомобиль Mercedes-Benz отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На месте происшествия погибли находившиеся в автомобиле молодые мужчины: 28-летний водитель и 29-летний пассажир. К сегодняшнему дню уточнено, что речь идет о двух жителях Таллинна.

Использование снаряжения безопасности и другие связанные с этим трагическим случаем обстоятельства выяснит уголовное производство, которым руководит Вируская окружная прокуратура.

Водитель грузовика, 60-летний мужчина был трезв, он не получил тяжелых травм. Других людей в момент ДТП в машинах не было.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Delfi, авария произошла в так называемом "бутылочном горлышке" шоссе Таллинн-Нарва, то есть в части, где четырехполосная дорога становится двухполосной.

Полиция просит всех очевидцев этого ДТП или людей, у которых есть другая информация об этом случае, например, записи бортовых камер в это время, связаться с Раквереским отделением полиции по номеру 322 2659 или позвонить на инфотелефон 612 3000.