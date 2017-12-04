РЕКОНСТРУКЦИЯ: В результате ДТП в Вырумаа автомобиль угодил в реку, водитель погиб

2 декабря вечером в результате произошедшего в Вырумаа ДТП погиб 37-летний мужчина.

В 21.17 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Вырумаа, в волости Мынисте, на десятом километре шоссе Мынисте-Тийтса-Кярисееди, где с трассы вылетел автомобиль Mazda 626 и угодил в реку Пеэтри, перевернувшись на крышу. В автомобиле был обнаружен погибший в результате ДТП 37-летний мужчина.

Полиция поясняет, что у мужчины были водительские права, а шины на автомобиле отвечали требованиям. Точную причину смерти мужчины, и состояние его здоровья перед аварией должна установить судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства приведшего к смерти 37-летнего местного жителя мужчины происшествия изучаются в рамках идущего расследования.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры полиции Оттомар Вирк говорит, что грунтовая дорога на месте происшествия была скользкой, со слякотью. ”Дороги могут быть местами скользкими, поэтому при выборе скорости нужно очень критично оценивать дорожные условия, особенно — на второстепенных дорогах, а тем более — вблизи водоемов, где вероятность того, что дорожное покрытие является скользким — выше средней”, — отметил он.