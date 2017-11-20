20.11.2017, 19:10

РЕКОНСТРУКЦИЯ: В Рапламаа столкнулись два автомобиля, а затем в них врезался микроавтобус


rus.delfi.ee
EST

ДТП произошло в воскресенье около 17.30 на 87 километре шоссе Таллинн-Пярну близ Энге.

Пресс-представитель полиции сказал Delfi, что четыре человека были доставлены с места аварии в больницу. Еще один пострадавший был осмотрен медиками, ему оказали первую помощь, но в госпитализации он не нуждался.

Столкновение двух автомобилей, VW Passat и Renault Laguna, произошло в волости Вигала, недалеко от деревни Ядивере.
За рулем Volkswagen находился 26-летний мужчина, вместе с ним ехала 19-летняя женщина. Автомобилем Renault Laguna управлял 52-летний мужчина, а пассажиром была 47-летняя женщина.

Читайте также:

После лобового столкновения двух легковых автомобилей в них врезался микроавтобус Ford Transporter, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии