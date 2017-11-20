РЕКОНСТРУКЦИЯ: В Рапламаа столкнулись два автомобиля, а затем в них врезался микроавтобус

ДТП произошло в воскресенье около 17.30 на 87 километре шоссе Таллинн-Пярну близ Энге.

Пресс-представитель полиции сказал Delfi, что четыре человека были доставлены с места аварии в больницу. Еще один пострадавший был осмотрен медиками, ему оказали первую помощь, но в госпитализации он не нуждался.

Столкновение двух автомобилей, VW Passat и Renault Laguna, произошло в волости Вигала, недалеко от деревни Ядивере.

За рулем Volkswagen находился 26-летний мужчина, вместе с ним ехала 19-летняя женщина. Автомобилем Renault Laguna управлял 52-летний мужчина, а пассажиром была 47-летняя женщина.

После лобового столкновения двух легковых автомобилей в них врезался микроавтобус Ford Transporter, за рулем которого находился 60-летний мужчина.