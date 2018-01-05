05.01.2018, 18:31
РЕКОНСТРУКЦИЯ: В пятницу под Тарту в аварии погиб молодой мужчина
Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа были обнаружены останки съехавшего с дороги автомобиля Audi A8, а возле него — тело 29-летнего молодого человека.
По предварительным данным, двигавшийся по ровной дороге со стороны Эльва водитель не справился с управлением и автомобиль на большой скорости съехал в кювет и врезался в деревья.
209 000€
Kiili vald, Часть дома
375 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
155 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
120 000€
Tallinn, Квартира
399 900€
Tallinn, Квартира
177 900€
Tallinn, Квартира
276 900€
Tallinn, Квартира
РЕКЛАМА