05.01.2018, 18:31

РЕКОНСТРУКЦИЯ: В пятницу под Тарту в аварии погиб молодой мужчина


rus.delfi.ee
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Avarii Nõo vallas
Avarii Nõo vallasFoto: Politsei

Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа были обнаружены останки съехавшего с дороги автомобиля Audi A8, а возле него — тело 29-летнего молодого человека.

По предварительным данным, двигавшийся по ровной дороге со стороны Эльва водитель не справился с управлением и автомобиль на большой скорости съехал в кювет и врезался в деревья.

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