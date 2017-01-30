РЕКОНСТРУКЦИЯ: В ДТП с четырьмя пострадавшими в Кристийне решающим стал запрещенный поворот налево

В субботу, 28 января, вечером на расположенном в Таллинне у торгового центра Kristiine перекрестке столкнулись два автомобиля. Один из автомобилей отлетел на островок безопасности, сбив двух ожидавших возможности перейти дорогу пешеходов.

28 января вечером около 20:30 автомобиль Volkswagen двигался по улице Эндла в сторону центра города. Доехав до перекрестка на зеленый свет, управлявшая Volkswagen 74-летняя женщина решила совершить на перекрестке поворот налево и повернуть на улицу Тулика. Такой поворот налево на этом перекрестке запрещен.

В то же время по улице Эндла в другом направлении в сторону Мустамяэ ехал автомобиль Chevrolet, которым управлял 58-летний мужчина. Приблизившись к перекрестку, он тоже увидел зеленый свет и поехал дальше прямо. Перед Chevrolet на перекрестке повернул совершивший поворот налево Volkswagen, который отлетел на островок безопасности, сбив двух пешеходов: 38-летнего мужчину и 36-летнюю женщину.

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Пешеходов, водителя Volkswagen и находившуюся в Chevrolet в качестве пассажира 14-летнюю девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.

Водители обеих машин были трезвы и использовали снаряжение безопасности. Машины были технически исправны.