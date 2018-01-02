02.01.2018, 19:30

РЕКОНСТРУКЦИЯ: В ДТП на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу пострадали четыре человека


rus.delfi.ee
EST

В пятницу на пятом километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла тяжелая авария. С дороги съехал, ударившись в барьерное ограждение, автомобиль BMW, в котором было четыре человека, в том числе маленький ребенок.

Для того, чтобы достать водителя из автомобиля, кузов пришлось резать.

Скорая помощь доставила в больницу всех четырех пассажиров. Управлявший BMW 43-летний мужчина, а также 35-летняя женщина, сидевшая, по предварительным данным, на заднем сиденье не пристегнутой, находятся в очень тяжелом состоянии.

Пассажира с признаками употребления алкоголя, 42-летнего мужчину, а также младенца доставили в больницу для контроля.

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