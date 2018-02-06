РЕКОНСТРУКЦИЯ: "Ужасный случай". В Пярнумаа микроавтобус с пассажирами провалился под лед: минимум трое погибших

В Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Двое находившихся в машине человек к настоящему моменты спасены. Тела еще двоих были доставлены на берег. Вечером в 19:19 было найдено третье тело.

Ляэнеский спасательный центр сообщил Delfi, что на расстоянии примерно 500 метров от берега микроавтобус провалился под лед на пути к острову Манилайд.

Микроавтобус опустился под воду, глубина в месте инцидента составляет около 4 метров.

Двое человек, 51-летняя женщина и 41-летний мужчина, были спасены, скорая помощь доставила их в больницу. По первоначальным данным, их жизнь сейчас вне опасности. Водолаз поднял на поверхность тела двух мужчин. Спасатели и водолаз продолжат поиски.

На данное происшествие отреагировали спасатели Парну и Тыстамаа, судно на воздушной подушке, вертолет Департамента полиции и погранохраны, добровольные спасатели из Пярну, морские спасатели и полицейские Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

„Сегодня очень печальный день. Тонкий морской лед выдерживает в лучшем случае вес легкого человека, но ни в коем случае не транспортного средства. Состояние льда сейчас очень нестабильно и до тех пор, пока нет официальных сообщений, выход на лед залива на транспортном средстве опасен для жизни", – сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери. "Все обстоятельства сегодняшнего происшествия мы выясним в ходе уголовного делопроизводства".

По словам местного жителя, компания людей хотела попасть на паром, но когда выяснилось, что он идет на Кихну, то они решили проехать по льду до острова Манилайд на автомобиле. Он также добавил, что двое спасенных — мужчина и женщина — употребляли алкоголь.

Как отмечается, в данном месте нет и никогда не было официальной ледовой дороги.

По словам руководителя Пярнуского отделения полиции Андреса Синимери, двери утонувшего микроавтобуса закрыты. Водолаз разбил одно из окон и через него вытащил на берег два тела. У полиции есть основания полагать, что компания употребляла алкоголь, что, однако, не значит, что водитель тоже был пьян. Сейчас точно неизвестно, сколько человек находятся внутри.

”Ужасный несчастный случай”, — сказал Синимери Delfi и подчеркнул, что алкоголь и руль — понятия несовместимые. Также он отметил, что по неофициальным ледовым дорогами передвигаться опасно.

По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала, спасатели получили в 12.07 сообщение о транспортном средстве, провалившемся под лед примерно в 500 метрах от порта Муналайд в сторону острова Манилайд. При помощи судна на воздушной подушке на берег из воды были доставлены мужчина и женщина, которым удалось самостоятельно выбраться из микроавтобуса. Пострадавших доставили в больницу.

„Подобного происшествия на льду с такими тяжелыми последствиями в Эстонии на памяти спасателей еще не было. Спасательный департамент напоминает, что на любых водоемах всегда есть места, где лед тоньше и слабее, например, места, рядом с которыми находятся водные пути сообщения. В таких местах, в которых лед разбивают для того, чтобы расчистить водный путь, всегда есть опасные трещины. Пешком можно выходить на лед, когда он целый, гладкий и его толщина не менее 10 сантиметров", – сказал Микко Виркала.

Департамент шоссейных дорог просит всех участников дорожного движения помнить, что на ледовую дорогу, которая еще не была открыта для движения, запрещено выходить, так как это опасно для жизни. "Запрещено выходить на лед в местах, которые для это не предусмотрены. "Выезжая таким образом на морской лед, и водитель, и пассажиры рискуют своими жизнями", – сказал Ханнес Вадла из Ляэнского региона Департамент шоссейных дорог.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия будет начато уголовное делопроизводство.