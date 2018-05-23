23.05.2018, 19:35

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Утром на Таммсааре теэ произошла тяжелая авария, пять человек доставлены в больницу

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rus.delfi.ee
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Сегодня возле строительного магазина K-Rauta на Таммсааре теэ в Таллинне столкнулись как минимум четыре автомобиля. На месте работали несколько машин скорой, пять человек были доставлены в больницу.

Авария произошла в утренний час пик и привела к настоящему хаосу: как в Мустамяэ, так и на Пярнуском шоссе — огромные пробки.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Delfi, что перед магазином K-Rauta на Таммсааре теэ произошла цепная авария с четырьмя автомобилями, которые врезались в друг друга сзади.

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