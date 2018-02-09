РЕКОНСТРУКЦИЯ: Утонувший в Пярнумаа микроавтобус ушел под воду за считанные минуты

Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина — спаслись и были доставлены в больницу. Они уцелели благодаря тому, что взобрались на крышу автомобиля.

Во второй половине дня 6 февраля водолазы достали из воды три тела. Тело еще одного находившегося в автобусе человека найти пока не удалось.

По словам очевидцев, микроавтобус ушел на дно не сразу: сначала в воду погрузилась его передняя часть, а затем медленно и задняя.

В интересах следствия прокуратура не раскрывает, как именно мужчине и женщине удалось выбраться из транспортного средства.