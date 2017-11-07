РЕКОНСТРУКЦИЯ: Трагическая авария в Уулу: если подтвердится нарушение здоровья у водителя, дело закроют

В субботу утром в Пярнумаа произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом, в которой погиб водитель. К настоящему моменту известно, что пассажиры сильно не пострадали, и возможно, что уголовное производство вскоре прекратят.

ДТП произошло на 142 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Ехавший в сторону Пярну автобус отклонился направо, съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся за рулем машины 61-летний мужчина погиб на месте происшествия. По первоначальным данным, причиной ДТП могло стать нарушение здоровья у водителя.

По факту случившегося начали уголовное производство. Прокурор Мерри Тийтус сказала Delfi, что и на настоящий момент еще невозможно подтвердить нарушение здоровья: сперва нужно дождаться оценки судебного врача. Был ли ремень безопасности водителя пристегнут или нет, также выяснится в ходе экспертизы.

"На сегодняшний день ясно, что, к счастью, никто из пассажиров не получил тяжелых травм, таким образом, единственный пострадавший — водитель автобуса. Если судебный врач подтвердит предварительную версию, что причиной ДТП было нарушение здоровья у водителя, то уголовное дело прекратят. Согласно планам, предварительные результаты экспертизы должны выясниться в течение недели", — добавила Тийтус.