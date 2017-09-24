РЕКОНСТРУКЦИЯ: Сначала лось, потом Toyota — как произошло тяжелое ДТП, в котором пострадала женщина с детьми

На реконструкции видно, как из-за выбежавшего на дорогу лося в пятницу произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали женщина и двое детей.
В пятницу вечером в 20:55 на 43 километре шоссе Таллинн-Нарва перед автомобилем Honda Accord выбежал лось. После столкновения Honda отклонилась на встречную полосу и столкнулась там с автомобилем Toyota.
В столкновении автомобилей пострадали находившиеся в Toyota женщина и двое детей, которых доставили в больницу.
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