РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как вчера на въезде в Нарву погиб мотоциклист

В четверг около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн, на повороте в поселок Олгино, произошло трагическое ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина.

Столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл Yamaha. Мотоцикл ехал по главной дороге из Нарвы в сторону Таллинна, а Mazda выехала на главную дорогу, не уступив дороги мотоциклу.

Водитель Mazda, 19-летний молодой человек, был трезв, у него есть право на управление автомобилем соответствующей категории. Он был в машине один и не пострадал. Мотоциклист имел также действующие права соответствующей категории и был в шлеме.

Дорога на месте ДТП была сухая, видимость — хорошая.