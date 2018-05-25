25.05.2018, 15:26

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как вчера на въезде в Нарву погиб мотоциклист

 (9)
rus.delfi.ee
EST 12

В четверг около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн, на повороте в поселок Олгино, произошло трагическое ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина.

Столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл Yamaha. Мотоцикл ехал по главной дороге из Нарвы в сторону Таллинна, а Mazda выехала на главную дорогу, не уступив дороги мотоциклу.

Водитель Mazda, 19-летний молодой человек, был трезв, у него есть право на управление автомобилем соответствующей категории. Он был в машине один и не пострадал. Мотоциклист имел также действующие права соответствующей категории и был в шлеме.

Дорога на месте ДТП была сухая, видимость — хорошая.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Разборки строителей a'la 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники

25.05.2018
Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда.
Подробнее





Эксперты Bellingcat назвали имя генерала ГРУ, занимавшегося вывозом "Бука", сбившего MH17

25.05.2018
Специалисты международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, проведя совместное с российским изданием The Insider расследование катастрофы МН17, произошедшей в Донбассе в июле 2014 года, пришли к выводу, что в переправке из России зенитно-ракетного комплекса "Бук" участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Об этом говорится в статье на сайте The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале Bellingcat.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €

В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы

25.05.2018
В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО DELFI: Пруд, буфет и Тургенев. Русский театр покажет "Месяц в деревне" на мызе Сагади

25.05.2018
30 мая на мызе Сагади состоится премьера спектакля “Месяц в деревне”. Все любители театра смогут насладиться не только постановкой, но и природой, музеем, а также театральным буфетом. Какого это — играть на природе? Почему именно мыза Сагади? Кого в постановке играет сын Филиппа Лося? Смотрите репортаж Delfi!
Подробнее

Вадим Штепа: ЧМ по футболу в РФ можно сравнить с Олимпиадой 1936 года в Третьем Рейхе

25.05.2018
Московский профессор Константин Сонин в статье, опубликованной «Eesti Päevaleht», утверждает, что профессиональной организацией Чемпионата мира по футболу Россия может исправить свою международную репутацию, испорченную в последние годы. Он даже делает оптимистический прогноз, что этот Чемпионат способен изменить Россию в направлении мировой открытости.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ