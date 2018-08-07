РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как в Рапламаа произошло ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчины и загорелся грузовик

В результате столкновения также загорелся грузовик. Управлявший им 48-летний гражданин Латвии был трезв. Он пострадал и был доставлен в больницу. В обоих автомобилях не было пассажиров.

Двигавшийся из Таллинна в Пярну легковой автомобиль непосредственно перед столкновением по какой-то причине выехал на встречную полосу.

Максимальная разрешенная скорость в месте ДТП составляла 90 км/ч.