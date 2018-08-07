07.08.2018, 16:45

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как в Рапламаа произошло ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчины и загорелся грузовик


rus.delfi.ee
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В понедельник поздним вечером а в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.

В результате столкновения также загорелся грузовик. Управлявший им 48-летний гражданин Латвии был трезв. Он пострадал и был доставлен в больницу. В обоих автомобилях не было пассажиров.
Двигавшийся из Таллинна в Пярну легковой автомобиль непосредственно перед столкновением по какой-то причине выехал на встречную полосу.

Максимальная разрешенная скорость в месте ДТП составляла 90 км/ч.

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