21.06.2018, 21:24

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как произошло ДТП в Ныо, в котором погиб отправившийся на выпускной 19-летний юноша

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Хелери Курис
Хелери Курис
EST 1

Сегодня в 14:42 в деревне Ныгиару волости Ныо в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в котором погиб управлявший автомобилем 19-летний молодой человек.

По первоначальным данным полиции, водитель двигавшегося из Тарту в сторону Валга Volkswagen Passat по неизвестной причине внезапно отклонился на встречную полосу. Двигавшемуся ему навстречу 37-летнему водителю грузовика, который вез автомобили, не удалось избежать столкновения. Грузовик Mercedes съехал с дороги в кювет, и автомобиль в свою очередь от полученного удара отлетел примерно на полсотни метров от места столкновения на обочину.

Находившийся в автомобиле в одиночку молодой человек, у которого сегодня должен был быть выпускной, скончался от полученных травм на месте происшествия. По первоначальным данным, юноша жил поблизости от места аварии.

Водитель грузовика был на пути в сторону Тарту. Он получил первую помощь в травмпункте, и его отпустили на домашнее лечение, рядом с ним сидел 6-летний мальчик, который, к счастью, не пострадал.

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