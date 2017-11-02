РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как произошло ДТП с автобусом Lux Express на Муху

Вчера вечером на острове Муху в деревне Тусти произошло ДТп с автобусом Lux Express, в который врезалось крепление крыла жижеразбрасывателя ехавшего навстречу трактора. В результате столкновения разбилось лобовое стекло автобуса, и машина съехала в кювет.

По сообщению Ляэнеской префектуры, крепление крыла прицепленного к ехавшему навстречу автобусу Lux Express трактору разбрасывателя сломалось, пришло в движение и врезалось в автобус. В результате столкновения разбилось лобовое стекло автобуса.

Автобус после столкновения съехал в кювет.

Пострадали три пассажира и водитель автобуса, которые получили легкие повреждения от осколков разбившегося стекла. Водителя на ночь оставили в больнице под присмотром врачей и сегодня отпустят домой.